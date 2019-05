Verdachte doodschieten Rotterdamse rapper Feis langer vast

Faisal Mssyeh, artiestennaam Feis, kwam in de nacht van Oud en Nieuw terecht in een ruzie in een café aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. De ruzie mondde uit in een schietpartij, waarbij Feis overleed en zijn broer ernstig gewond raakte.

In de weken na de dood van Feis pakte de politie zeven verdachten op, maar zij bleken geen van allen iets met de schietpartij te maken hebben. Op 8 mei werd Silfano M. opgepakt. Even daarvoor had het OM een beloning van 15 duizend euro uitgeloofd voor de gouden tip die zou leiden tot de aanhouding van de mogelijke schutter. Het OM kan nog niet zeggen of de beloning wordt uitgekeerd.

De eerste paar dagen zat M. in beperking, hij mocht alleen contact hebben met zijn advocaat.