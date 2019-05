Genaturaliseerde Britse uit Herkingen stemt voor het eerst in Nederland

De Britse Jillian Elizabeth Bryant-Kramer uit Herkingen op Goeree-Overflakkee is sinds een paar maanden genaturaliseerd tot Nederlandse. Met haar nieuwe paspoort in de hand, kon ze dus donderdag voor het eerst stemmen voor de Europese Verkiezingen.

Jillian heeft alleen één probleem. Haar been zit in het gips en haar stemlokaal is bijna negen kilometer verderop in Sommelsdijk.

Verslaggever Sjoerd van Oortmerssen toog naar Herkingen om Jillian een lift te geven naar het stemlokaal.