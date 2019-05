Alpaca's Ohio en Kwint gaan mee stemmen in Hendrik-Ido-Ambacht

Mensen die in hun badjas komen stemmen of mensen die hun stempas zijn vergeten, als medewerker van een stembureau maak je heel wat mee. Een man die met twee alpaca's aan de lijn het stembureau binnenloopt, dat was nieuw voor de medewerkers van het stembureau in Hendrik-Ido-Ambacht.

Die man was Bas Kooij, vrijwilliger van het Jeugdspeelpark, die met zijn alpaca's een bekende verschijning is in de gemeente. Woensdag postte hij op het facebookaccount van Ohio en Kwint al foto's waarbij de twee alpaca's bij een bord met een verkiezingsposter stonden. Hij riep alle volgers op gebruik te maken van hun stemrecht.

Niet overal welkom

"Daarna reageerde er iemand van stembureau 5 met de mededeling dat ik daar wel langs mocht komen", zegt Bas tegen RTV Rijnmond. "Dat was te ver. Ik heb het toen geprobeerd bij het stemlokaal dat het dichtst bij het Jeugdspeelpark ligt. Daar mochten we niet naar binnen, maar bij stemlokaal 1 in het gemeentehuis mocht het wel. We waren daar ook al eerder binnen geweest."

Formeel mag je maar met één persoon een stemhokje in, maar op foto's zien we beide dieren nieuwsgierig meekijken. "Ze trokken zich niets van de regels aan, maar de voorzitter van het stembureau kneep een oogje dicht", lacht Kooij.