Beloning voor tip die moord op Poolse oplost

Zestien jaar geleden wordt in een woning in Naaldwijk de 31-jarige Poolse Iwona Galla vermoord. De dader loopt nog steeds vrij rond. Inmiddels zit er een Cold Case Team op de zaak en is er een beloning van 20 duizend euro uitgeloofd voor de gouden tip.

Iwona woont in 2003 samen met haar vriend aan de Edisonstraat in Schiedam. Ze is Poolse en werkt als tomatenplukker in het Westland, maar ze knipt ook henneptoppen. Dat doet ze ook in een woning in Naaldwijk, waar een vriendin van haar woont.

Op 6 mei 2003 loopt ze, nadat de bewoonster met haar stiefzoontje is vertrokken, naar zolder. Op de eerste verdieping wordt ze aangevallen door iemand die de woning is binnengedrongen. Er is dna-materiaal gevonden, vermoedelijk van de dader.

Herkend

Het is mogelijk dat de dader een getuige wilde uitschakelen, maar de politie houdt er ook rekening mee dat Iwona de persoon herkende en dat ze daarom is gedood.

De dader steelt de al geknipte wiet en een fors geldbedrag. Tijdens het onderzoek komt er vanuit de Poolse gemeenschap weinig informatie los. Het gaat om een illegale activiteit en een aantal mensen zijn in 2003 hier sowieso illegaal.

Verjaard

Politie en OM willen alsnog opheldering. Net als Iwona’s familie, die al lang in onzekerheid leeft. De moord is niet verjaard, de illegale activiteiten van eventuele getuigen inmiddels wel. Daarom hoopt de politie dat zij nu wel willen praten.

Heeft u tips? Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Via WhatsApp kan ook op 06 -10 00 00 12.