Schietpartij Joubertstraat nog mysterie

Een flinke schietpartij in de Rotterdamse Joubertstraat zonder slachtoffer(s). Bewoners horen knallen, op straat liggen hulzen en in woningen, een auto en een scooter zitten kogelgaten. De politie wil dit mysterie oplossen.

Op zondag 12 mei tussen 23.00 en 23.15 uur horen bewoners de schoten. Ze zien ook dat er wordt geschoten vanuit een antraciet grijze Volkswagen Golf GTI. De auto wordt korte tijd later in brand gestoken in de Jalonstraat.

De VW Golf is op 15 of 16 maart gestolen aan het IJsselmondse Vegelingsoord en de auto reed daarna rond met een vals kenteken.

Heeft u tips? Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Via WhatsApp kan ook op 06 -10 00 00 12.