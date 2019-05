Reis door het voormalige Dijkzigt Ziekenhuis tijdens Operadagen

Bijzondere operavoorstelling in het oude Dijkzigt Ziekenhuis

De oude wachtruimtes, operatiekamers en gangen van het voormalige Dijkzigt Ziekenhuis in Rotterdam zijn deze week het toneel van een bijzondere operavoorstelling. Bezoekers worden tot en met zondag meegenomen door de verschillende ruimtes en horen allerlei verhalen over vroeger van medewerkers, patiënten en bezoekers.

Het oude ziekenhuis staat op het punt om gesloopt te worden. Om nog één keer een ode aan het Dijkzigt te brengen, deed de organisatie van de Operadagen eerder een oproep voor bijzondere verhalen. Daar werd massaal gehoor aan gegeven.

"Van alle verhalen die ingezonden zijn, zijn audio-opnames gemaakt", zegt Ingrid Adriaanse van de Operadagen. "Die verhalen zijn de ingrediënten geweest voor de regisseur om een muzikaal parcours te maken." De voorstelling van anderhalf uur leidt bezoekers onder meer door de gangen, langs de kantine en door de operatiekamer. "Daar zien ze verschillende optredens."

Voor veel bezoekers is de voorstelling een emotionele reis. "Dat vergeet je nooit, dat het leven uit iemand wegvloeit. Om dat te zien, en opeens het verschil te zien tussen iemand die leeft en overleden is. Dat ben ik nooit vergeten", zegt oud-medewerker van het ziekenhuis Heleen van den Tol.

De Operadagen duren nog tot en met zondag, maar mensen die geïnteresseerd zijn in de voorstelling in het Dijkzigt hebben helaas pech. De voorstelling is uitverkocht.