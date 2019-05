Rijnmond in 5 minuten: donderdag 23 mei

In deze aflevering van Kijk op Rijnmond besteden we aandacht aan de degradatie van Excelsior. Spelers kwamen donderdag nog één keer bij elkaar om het rampseizoen af te sluiten.

Daarnaast bezoeken we geïrriteerde bewoners in Rotterdam-Zuid. Zij hebben ontzettende last van een vliegenplaag, maar waar de beestjes vandaan komen weet niemand.

Tenslotte vertelt moeder Natasja Hoogerheide haar verhaal. Ze verzorgt haar autistische zoon Sten, maar zou het persoonsgebonden budget dat ze daarvoor krijgt weleens kwijt kunnen raken door een beslissing van de gemeente.