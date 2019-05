ANWB: reis samen tijdens aanstaande OV-staking

De ANWB raadt reizigers in het openbaar vervoer aan zoveel mogelijk samen te reizen en te carpoolen tijdens de aangekondigde OV-staking van dinsdag 28 mei. Vakbond FNV legt dinsdag bijna overal in Nederland het openbaar vervoer plat, in de regio Rijnmond zal er geen enkele bus, trein, tram of metro rijden.