Bewoners en ondernemers rond de Kuip strijden tegen vliegenoverlast

De sportdorpers hebben het gehad met al de vliegen in hun wijk

Bewoners en ondernemers rond de Kuip strijden tegen de vliegenoverlast. Bewoners van Sportdorp zoeken hun heil in azijn, kruidnagel en zelfs zakken met poepgeur. In de lokale bouwmarkt hebben ze vliegenstrips opgehangen en vliegenlampen neergezet. "Je vecht gewoon tegen de bierkaai. Ze blijven komen!", zegt Yvonne van de dierenwinkel in Sportdorp.