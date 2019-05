Verdachte mishandeling Spijkenisse opgepakt

Twee agenten in Nissewaard hebben donderdag na een uur zoeken een verdachte aangehouden voor een mishandeling in de buurt van metrostation De Akkers. Volgens de politie heeft het slachtoffer weinig tot geen letsel aan het incident overgehouden.

Het slachtoffer had een foto gemaakt van de dader. Die werd herkend door de wijkagent. Na een zoektocht in de wijk en met hulp van bewoners en winkeliers konden de agenten de man al snel aanhouden. Bij de zoektocht klom een van de agenten in een steiger die daar stond voor werkzaamheden aan een pand.

De verdachte wordt door de recherche gehoord. Beelden van cameratoezicht geven waarschijnlijk meer inzicht in de precieze toedracht van de mishandeling.