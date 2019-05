Stembussen gesloten, opkomst breekt eeuwrecord in Rotterdam

In Rotterdam heeft 34 procent van de mensen die mogen stemmen voor het Europees Parlement hun stem uitgebracht. In 2014 was dat 28,2 procent. De opkomst is dit jaar dus bijna 6 procent hoger dan bij de vorige Europese Parlementsverkiezingen. Landelijk ging volgens Ipsos 41,2 procent naar de stembus. Dat was in 2014 nog 37,2 procent. Met de opkomst breekt Rotterdam een record: zelfs in 2004, dat met een opkomst van 32,8% werd gezien als ''topjaar'', kwamen er minder kiezers opdagen. Vooral tussen 19 en 20 uur was het druk bij de stembus: toen brachten 19.080 Rotterdammers hun stem uit.