Stembussen gesloten, opkomst flink hoger in Rotterdam

In Rotterdam heeft 34 procent van de mensen die mogen stemmen voor het Europees Parlement hun stem uitgebracht. In 2014 was dat 28,2 procent. De opkomst is dit jaar dus bijna 6 procent hoger dan bij de vorige Europese Parlementsverkiezingen. Landelijk ging volgens Ipsos 41,2 procent naar de stembus. Dat was in 2014 nog 37,2 procent.