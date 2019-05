Kleine zege voor Neptunus in Bussum

De honkballers van Neptunus hebben op bezoek bij HCAW een nipte overwinning geboekt (1-3). De Rotterdammers speelden een extra achtste inning, waarin afstand werd genomen van de thuisploeg. Neptunus blijft hierdoor ruim aan de leiding in de hoofdklasse.

De formatie van coach Ronald Jaarsma nam in de eerste inning van de wedstrijd direct een 1-0 voorsprong. Na de gelijkmaker van HCAW in inning drie vielen er lange tijd geen punten meer te noteren. De beslissing moest vallen in een extra achtste inning, waarin Neptunus toch de winst naar zich toe wist te trekken.

Neptunus blijft ruim aan de leiding in de hoofdklasse. De Rotterdammers hebben een voorsprong van zes punten op eerste achtervolger L & D Amsterdam. Het verschil met nummer drie Pioniers is intussen al enorm, met zestien punten.