Rotterdamse oorlogsveteraan stapt op oude tandem om geld op te halen voor Veteranen Search Team

Als vrijwilligers helpen ze de politie bij het zoeken naar vermiste personen: het Veteranen Search Team. Het begon anderhalf jaar geleden met de vermissing van de 25-jarige Anne Faber in de bossen rond Utrecht. Nu gaan ze op de tandem van de legerbasis in het Duitse Seedorf naar die in Doorn, 350 kilometer in drie dagen tijd. Om sponsorgeld binnen te halen voor toekomstige zoekacties.

Rotterdammer Jan Achterberg is één van de oorlogsveteranen die zondag op de tandem stapt. "We hebben hem gekocht op marktplaats en het mocht niet meer dan vijftig euro kosten." Een vriend heeft nieuwe banden erop gezet, er moet nog een zadel op en de versnellingen doen het ook nog niet.

Het worden drie lange dagen van 120 kilometer per dag samen met zijn buddy van Defensie. De tandemtocht is bedoeld om aandacht te vragen voor het Veteranen Search Team en om sponsorgeld in te zamelen.

Na de vermissing van Anne Faber eind september 2017 kwamen tientallen mensen in actie om naar haar te zoeken. Ook zo'n vijftig veteranen hielpen met het zoeken naar sporen en spullen van de studente. "Ik heb toen zeven dagen gezocht naar aanwijzingen", vertelt Jan Achterberg. Uit die actie is het Veteranen Search Team ontstaan en hebben zich veel meer veteranen als vrijwilliger gemeld.

"Nu hebben we een poule van zo'n duizend veteranen en hebben we de politie al meer dan vijftien keer geholpen bij het zoekacties. Vorige week nog in Groningen op zoek naar een moordwapen", vertelt de 44-jarige Jan Achterberg. Hij heeft in de jaren 90 gediend in Bosnië. Via een oproep van de politie komen het Veteranen Search Team in actie.

Het Veteranen Search Team is een stichting die zichzelf moet bedruipen. "We krijgen alleen de eerste 100 kilometer vergoed." Meer bekendheid en sponsorgeld is van harte welkom. "Met deze ludieke actie hopen we dat te bereiken."