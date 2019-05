Dj Lucien Foort: 'We voelden dat we bezig waren met het veranderen van de tijd'

Vrijdag praten artiesten en andere betrokkenen uit het Rotterdamse uitgaansleven met de gemeente Rotterdam over het nachtleven in de stad. Een van de deelnemers aan het gesprek is dj Lucien Foort, een oudgediende in de scene. Dat gesprek zal onder meer gaan over feesten, vergunningen en het uitgaansklimaat.

Op Radio Rijnmond vertelt Lucien over hoe het was in de begintijd van elektronicamuziek. "Ik heb mogen proeven van wat later een grote elektronische revolutie zou worden", zegt de dj. In de vroege jaren waren er maar een paar dj's mee bezig. "We voelden dat we bezig waren met het veranderen van de tijd."

Dj's zochten platen uit de VS uit bij importplatenzaken en traden op een paar plekken in de stad op. Dat zorgde ook wel voor concurrentie onderling. "Zeker met de schaarste aan plekken waar je kon draaien, maar op sportieve manier", voegt hij eraan toe.

Die plekken waren bijvoorbeeld NightTown, Carrera en Parkzicht. "Alle grote platen hebben een geurtje van Rotterdam", zegt Foort.

Museum Rotterdam wijdt een expositie aan deze scene: Party People. Over Lucien Foort en andere dj's zijn films gemaakt. De aflevering met Foort is zondag om ongeveer 17:10 uur te zien op TV Rijnmond, direct na het nieuws. Zaterdag staat de video al online.