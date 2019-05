Waarnemers in Vlaardingen na mysterie van 279 verdwenen stemmen

In Vlaardingen is toegezien op het stemmen tellen door zichzelf benoemde waarnemers. Bij de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen van twee maanden geleden ging het mis. Bij het stembureau aan de Soendalaan raakten 279 stemmen zoek en die zijn nooit meer teruggevonden. Een onopgelost raadsel. Het Vlaardings oppositieraadslid Tim Thiel van de Fractie Boers wil voorkomen dat het weer gebeurt. Na het sluiten van de stembussen trok hij er als waarnemer op uit.

"Ik noem het stembusfraude en heb aangifte gedaan maar tot op heden is er niets opgehelderd. Het gaat om een derde van de ruim duizend stemmen voor de waterschappen die toen hier op dit stembureau zijn uitgebracht en zoek geraakt", vertelt raadslid Thiel.

Zijn eerste indruk op hetzelfde stembureau, alleen nu voor de Europese verkiezingen, is een stuk positiever. "Er zit nu een andere ploeg, een andere voorzitter en ik heb er vertrouwen in dat het goed gaat."

De voorzitter van het stembureau, Guus de Ruiter, is tevreden over de opkomst. "We hebben zo'n 750 uitgebrachte stemmen hier gehad en dat is meer dan verwacht."

Na sluiting van het stembureau gaat het slot van de stembus en wordt die omgekeerd. Alle stembiljetten worden eerst uitgevouwen, vervolgens op lijst gelegd en daarna begint het echte tellen van de stemmen.

"Ik word niet zenuwachtig van de waarnemers", zegt de voorzitter van het stembureau. "Ik koester een warm hart voor het democratisch proces en als gekozen raadsleden hier hun recht willen uitoefenen, juich ik dat toe."

Het oppositieraadslid Thiel houdt op gepaste afstand een oogje in het zeil tijdens het stemmen tellen. Verspreid over het stembureau staan op tafeltjes genummerde bordjes waar de stemmen per lijst worden gestapeld. "Ik vind het heel belangrijk dat iedere stem telt, dat is ook belangrijk in Vlaardingen. En als het fout gaat, dan moet je willen uitzoeken waar het fout gegaan is en niet wegmoffelen."

Het Vlaardingse College doet het af als menselijke fout en wil vooralsnog geen onderzoek instellen.

Aan het eind van de avond laat het stembureau weten dat alle stemmen zijn geteld en dat het aantal overeenkomt met het aantal stempassen.