Kleuters van vier jaar volbrengen Avondvierdaagse in Rotterdam-Zuid

Het is een buitengewone prestatie van de allerkleinsten van de Meester Baarsschool in Rotterdam-IJsselmonde. De kleuters van vier en vijf jaar lopen mee met de Avondvierdaagse en dat betekent vier avonden een afstand van vijf kilometer wandelen. Ze doen het samen met hun moeders en vaders.

"Nee geen pijn in mijn voetjes", zegt een jongen heel nadrukkelijk; hij is vandaag vijf geworden. Zijn moeder is blij dat het de laatste avond is. "Gisteravond voelde ik het wel maar vanavond heb ik er weer zin in", zegt ze. Ze ruiken de finish.

De kilometers tellen de kleintjes in stappen. "Gisteravond hadden we er 14.000" , zegt een vader.

De 4-jarige Yara wandelt vrolijk voor de eerste keer mee. "Ja!", zegt ze op de vraag of ze het leuk vindt. Maar ze vindt het ook heel zwaar.

Bijna honderd leerlingen van de Meester Baarsschool deden mee aan de Avondvierdaagse. Bij de finish hebben ze een medaille gekregen.