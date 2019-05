Mannen urenlang in hoogspanningsmast bij Hekelingen

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag twee mannen opgepakt die bij Hekelingen op Voorne Putten urenlang in een hoogspanningsmast hebben gezeten.

Wat de twee in de mast deden is niet bekend. Maar om ze naar beneden te halen, moest de stroom uitgeschakeld worden. Dat had ook gevolgen kunnen hebben voor de industrie in de Botlek, zeggen de hulpdiensten.

Nog voordat de stroom erafgehaald was, kozen de twee ervoor om zelf naar beneden te komen. Waar de twee vandaan komen is niet bekend. Volgens de brandweer gaat het om twee 'jonge mannen'.