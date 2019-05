Rotterdammer maakt van huis museum, maar moet dan verhuizen

Zijn huis is een regelrecht museum, opgebouwd in bijna vijfendertig jaar tijd. Duizenden foto's en krantenknipsels sieren er de muren en zelfs de plafonds.

Honderden beelden, beeldjes en kunstwerken maken het onwaarschijnlijke tafereel compleet. In dit woonhuis in de Rotterdamse buurt Pendrecht is duidelijk geen plekje onbenut.

Maar daar komt een einde aan. De 68-jarige Rotterdammer Antonio Ponse, verzamelaar en dichter, moet over drie weken zijn woning verlaten omdat er gesloopt gaat worden.

Kosmos

Dat gedwongen vertrek betekent opeens gedwongen afscheid nemen van héél véél spullen, waarbij vooral Feyenoord een belangrijke rol speelt. "Het is hier een kleine kosmos. Dat is ook de bedoeling. Dit is mijn wereld,'' legt Antonio uit. "Maar ja, ik moet er afscheid van nemen."

Makkelijk is dat niet. Antonio woont sinds 1985 in deze woning in de Middelharnisstraat. Eerst met zijn moeder, tot ze ziek werd en in het huis overleed. Sindsdien woont hij er alleen. Weggaan is wel het laatste waar hij aan wil denken.

Om dat schijnbaar ondenkbare toch voor elkaar te boksen bedacht Antonio dan ook een strategie.

"Het is de bedoeling dat je iets meeneemt als herinnering aan wat je achterlaat. Dat wordt mijn tactiek om de toekomst in te gaan. Zodat ik niet al te droevig word in de jaartjes die ik nog heb."

Droevig

Een beetje droevig zijn mag hij overigens wel, vindt Antonio zelf. Maar niet teveel. "Zeker niet omdat ik alleen ben."

Maar wat neemt hij mee naar zijn nieuwe, veel kleinere woning? En wat gaat de prullenbak in? Loslaten blijkt nog helemaal niet zo niet simpel.

"In principe gaat alles mee", zegt hij stellig. Maar dat kan natuurlijk niet. "Dat is het drama, ik moet gaan kiezen. De verhuizer is zelfs al komen kijken. Die stapte lachend het huis weer uit. Maar hij doet het wel. De offerte is binnen, het viel me nog mee."

Antonio kan daar wel om lachen, maar diep van binnen doet hij dat niet. "Het is om te huilen. Ik zie het helemaal niet zitten, een nieuw leven in een nieuw huis."