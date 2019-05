Automobilist overleden na botsing Groene Kruisweg bij Zwartewaal

Bij een ongeluk op de Groene Kruisweg bij Zwartewaal met een vrachtwagen en een personenauto is vrijdagmorgen een bestuurder omgekomen. De bestuurder van de auto zat bekneld in het voertuig.

Ter plaatse lijkt het er op dat de personenauto vanuit Zwartewaal de rotonde de verkeerde kant hebben genomen. Daarbij is het voertuig op de vrachtwagen gebotst.

De Groene Kruisweg is dicht ter hoogte van Zwartewaal. Ook is er een traumahelikopter is onderweg.