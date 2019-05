PvdA lijkt winnaar Europese verkiezingen: 'volstrekte verrassing'

De Rotterdamse wethouder Richard Moti stond als twintigste op de lijst van de Partij van de Arbeid. Niet omdat hij zelf naar Brussel wil vertrekken, wel om zijn partij te steunen. Moti is dan ook dolblij met de voorlopige uitkomst van de verkiezingen.

"We zagen in de laatste peilingen dat het de goede kant op ging, maar dat we de grootste zouden worden is een volstrekte verrassing", reageert de wethouder. "Dit hadden we niet gedacht."

Baudet

De Nederlandse ogen leken in de dagen voor de verkiezingen vooral gericht op VVD en Forum voor Democratie. Rutte en Baudet gingen zelfs met elkaar in debat. Ook Moti zag dat op tv. "Hoe Baudet dat debat voerde, daar schaamde me daar een beetje voor."

Zeker de vraag van Baudet aan Rutte waar hij voor het laatst huilde zag Moti niet zitten. Hij vermoedt dat dat voor andere kiezers ook geld. "Die laatste dagen hebben effect gehad op de uitslag. Mensen zijn het gekibbel zat."

Koffers pakken

Winst of geen winst, Moti zelf is zijn koffers niet aan het pakken.

"Ik stond helemaal onderaan de lijst om mijn partij morele support te geven. Ik heb het veel te druk hier in Rotterdam als wethouder, het is veel te leuk om daar mee te stoppen. Daar wil ik de komende jaren mee door gaan, en me er honderd procent voor inzetten."

In andere Europese landen moet de komende dagen worden gestemd. "We moeten de uitslagen van de andere landen afwachten. Zondagavond worden de uitslagen bekend. Ik hoop dat de sociaal-democraten in andere landen ook allemaal goede uitslagen hebben. Dan zouden we de voorzitter van de Europese Commissie mogen leveren. Dat zou Frans Timmermans zijn. Het door een Nederlander kunnen bekleden van zo'n positie zou fantastisch zijn voor Nederland, niet alleen voor ons."

De zege van de PvdA is dus ook een zege voor politicus Frans Timmermans. "Timmermans is inderdaad populair. Veel kiezers vinden hem bekwaam en vertrouwen in hem."