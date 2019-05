Burgers op 'loodzwaar' marinierskamp in Vlaardingen

Driehonderd burgers krijgen het de komende dagen zwaar voor de kiezen in de Vlaardingse Broekpolder. Het recreatiegebied is thuisbasis voor een Mariniers Bootcamp.

Bij aankomst, zaterdagochtend, worden ze dan fysiek en mentaal onder handen genomen door Rotterdamse Mariniers. Zondag mogen ze afgepeigerd de polder weer verlaten. In tranen en zwaar vermoeid, vermoedelijk, maar ook een bijzondere ervaring rijker.

Het kamp staat op het punt van beginnen: vrijdag is begonnen met kwartiermaken door de mariniers die de burgers begeleiden.

"Verwacht het onverwachte, zeggen we altijd," zegt een van de organisatoren, Jan van de Werken, zelf oud-marinier. "We zeggen dus niet wat er gaat gebeuren. Maar ze gaan sportief aan de slag en aan teambuilding doen. We laten de deelnemers even zien, merken en proeven wat het is om marinier te zijn."

Weinig slaap

Dat het er pittig aan toe gaat is al wel duidelijk. Vooral slapen is er nauwelijks bij. "Als ze twee uur slapen is het veel. Als het erop zit, zie je allerlei emoties.''

Twee keer vond het evenement plaats in Bergschenhoek. Nu in Vlaardingen. "Bij de vergunningaanvraag zeiden ze dat er allemaal beesten rondlopen hier." Lachend: "Mooi, was ons antwoord. Deze nieuwe mariniers moeten toch ook eten."