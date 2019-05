Poldervaart vervolgt loopbaan als assistent van Groningen

Adrie Poldervaart vervolgt zijn trainerscarrière als assistent bij FC Groningen. De oud-trainer van Excelsior heeft een contract voor één seizoen getekend in Groningen.

Poldervaart wordt de assistent van Danny Buijs en is de opvolger van Hennie Spijkerman, die vertrekt bij de club uit het Hoge Noorden.

Tot april van dit jaar was Adrie Poldervaart hoofdtrainer van Excelsior. Hij stapte op bij de club na een thuisnederlaag tegen NAC Breda, waarna de strijd tegen degradatie hevig werd. Uiteindelijk is Excelsior onder leiding van opvolger Ricardo Moniz via de play-offs alsnog gedegradeerd.