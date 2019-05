Briellenaar vindt slang in de keuken

Voor sommigen zou het de schrik van hun leven zijn: de vondst van een slang in de bijkeuken. Het overkwam een bewoner in Brielle, meldt de politie Haringvliet op Facebook.

"Toch even schrikken als je de bijkeuken inloopt en je een slang in je huis ontdekt", schrijft de politie, die er aan te pas moest komen om de slang weg te halen. "Ook dan trekken we ten strijde en zorgen we dat de mensen weer rustig kunnen slapen vannacht."

De slang maakt het goed en is opgehaald door de dierenambulance.