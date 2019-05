‘Start Hoekse Lijn schuift door naar september’

De Hoekse Lijn rijdt op z’n vroegst pas in september. Door vertraging in het opleveren van de software is er geen toestemming om eerder volledig in bedrijf te gaan. Dat melden bronnen rond het project aan RTV Rijnmond.

De gemeente Rotterdam en de RET hadden de hoop dat er in juli zou kunnen worden gestart. Om dat mogelijk te maken moet de beveiligingssoftware van de metro kunnen worden getest. Dat gebeurt eerst door ritten met alleen bestuurders in de voertuigen. Daarna volgt het volledig testen in het zogenoemde testbedrijf. Met succesvolle testen moet ook de schriftelijke goedkeuring voor de ingebruikname worden verdiend.

De verwachting is nu dat in augustus mogelijk wel de eerste reizigers met de metro kunnen. Maar het gaat dan niet om een volledig operationele metrolijn. Het alternatief busvervoer blijft tot de officiële ingebruikname rijden.

Brief

Het college van Rotterdam meldde donderdag aan de gemeenteraad dat het onduidelijk is wanneer de metro gaat rijden. ‘Als de veiligheidsdossiers positief worden beoordeeld, kan de indienststellingsvergunning in de zomer worden verstrekt. Exploitatie kan dan spoedig volgen’, aldus de brief aan de Rotterdamse raad.

Verderop in de brief staat: 'Er zijn afspraken gemaakt voor het verkrijgen van de definitieve status van de ISA-verklaring, zodat deze niet alleen geldig is voor het testen, maar ook voor de exploitatie. Vastgelegd is dat hiervoor nog een aantal testresultaten nodig zijn om de ISA-verklaring definitief gereed te maken voor start exploitatie.'

Vertraging

De Hoekse Lijn zou oorspronkelijk in september 2017 gaan rijden. De planning van de ombouw van treinspoor naar lightrail was toen nog op vijf maanden begroot. Door alle vertraging liepen de kosten op. De 90 miljoen euro extra werden mede door de provincie Zuid-Holland (20 miljoen) gedekt. Het is de vraag of er met het nieuwe uitstel ook die 90 miljoen extra de begroting dekkend is.