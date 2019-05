Malacia bij definitieve selectie Jong Oranje

Feyenoorder Tyrell Malacia is door bondscoach Erwin van der Looi opgenomen in de definitieve selectie van Jong Oranje. De Nederlandse talenten spelen op 31 mei een vriendschappelijke wedstrijd tegen het olympisch elftal van Mexico.

De Spartanen Adbou Harroui en Deroy Duarte zaten in de voorselectie, maar zijn afgevallen omdat Sparta nog in de play-offs uitkomt. Om die reden is ook Rotterdammer Danilho Doekhi van Vitesse afgevallen.

Capellenaar Noa Lang van Ajax zit voor het eerst bij Jong Oranje. In de selectie zien we ook de oud-Spartanen Sherel Floranus en Rick van Drongelen.