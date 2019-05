Rechtbank wil getuigen in zaak tattoo-killers nog een keer horen

De Rechtbank in Rotterdam neemt nog geen beslissing in de zaak van de tattoo-killers, over de moord op Onno Kuut. Eerst moeten enkele getuigen nogmaals worden gehoord.

Vrijdag werd de uitspraak verwacht. In de rechtbank werd duidelijk dat het vonnis op zich laat wachten.

Het zwaar toegetakelde lichaam van Onno Kuut(30) werd op 25 maart 2009 gevonden in de duinen bij Hoek van Holland. Justitie is altijd uitgegaan van een interne afrekening: Kuut was zelf lid van de bende, die opvallende, Chinese tatoeages op de rug draagt.

Het motief achter de moord is onduidelijk gebleven. Mogelijk had Kuut geld gestolen van de anderen. De verdachten zijn de broers Cor en Brian P. uit Schiedam en Evert S. en Jeroen S. uit Leerdam. Het viertal is eerder veroordeeld voor een mislukte liquidatie in Amstelveen.

Geen DNA

Opvallend is dat in de zaak-Kuut geen DNA is gevonden dat wijst naar de verdachten. Volgens justitie gaat het om professionele criminelen, die hun best hebben gedaan om sporen uit te wissen.

Justitie had een reconstructie gemaakt van het autogebruik van de vier verdachten. Daaruit bleek dat zij regelmatig op en neer waren gereden naar Hoek van Holland, naar de plek waar Onno Kuut is gevonden.