OV-staking? Deze leerlingen blijven gewoon op school slapen

Door de aangekondigde landelijke staking in het openbaar vervoer ziet de school geen andere mogelijkheid dan een dergelijk 'slaapfeestje'.

"We repeteren voor een eindejaarsvoorstelling. Er zijn in totaal maar zeven repetities, dus is het essentieel dat je erbij bent", vertelt scholiere Bente, die in Ridderkerk woont.

Gat in choreografie



Haar klasgenoot Chris uit Hoogvliet voegt daaraan toe: "Het is heel erg van belang dat iedereen er is, anders zit er een gat in de choreografie."

Gaat dat wel goed, slapen op school met leeftijdsgenoten? "Ik denk dat dat wel goed gaat. Iedereen is gefocust op de repetitie. Van slapen komt echt wel wat terecht", aldus Bente.