Sparta leeft toe naar ontknoping van het seizoen

Sparta heeft een fitte selectie voor het eerste finaleduel tegen De Graafschap. Henk Fraser houdt vast aan Lars Veldwijk in de spits, al geeft hij toe dat er binnen zijn staf een stevige discussie is of Ragnar Ache niet toe is aan een basisplaats.

Henk Fraser blikt vooruit op het thuisduel me de club uit Doetinchem: "Het wordt niet beslist op basis van één wedstrijd. Het meest ideale scenario is dat we één of twee keer scoren en de nul houden. Het scenario om eerst uit te spelen was voor ons voordeliger geweest. We hebben het in uitduels moeilijk gehad dit seizoen, maar we hopen dat dit op het juiste moment nu anders is. In Oss hebben we het uitstekend gedaan qua discipline en resultaat."

Ook verdediger Bart Vriends staat te popelen om Sparta terug te brengen naar de Eredivisie: "Ik kijk er vreselijk naar uit. Ik vind het heerlijk om de afgelopen weken met deze ploeg bezig te zijn en te voelen dat het een eenheid is. Het gaat de goede kant op en dat kunnen we bekronen met de finale. Een ingewikkelde klus, maar ik hoop vreselijk dat het gaat lukken."

