Vijf eendenkuikentjes na twee pogingen gered uit diepe put

Moedereend in paniek om kuikentjes in grote put

Een reddingsoperatie van een groep eendenkuikentjes in Rotterdam-Lombardijen is vrijdagmiddag even stilgelegd.

De dierenambulance kreeg het deksel van de put waar de diertjes in zijn gevallen in eerste instantie niet open. Doordat er een spoedklus tussendoor kwam, moest er even worden gestopt met de redding. Even na 15:30 uur is de reddingsactie gelukt en konden de diertjes weer naar moeder eend.

De vijf kuikens zaten aan de Pascalweg vast in een diepe put naast een vijver. De brandweer kreeg ze er niet uit, daarom is de hulp van de dierenambulance ingeroepen.