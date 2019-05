Hacker steelt gegevens van klanten Nederwoon

De hacker heeft naast namen, adressen en contactgegevens ook burgerservicenummers en identiteitsbewijzen in handen gekregen. Klanten kregen een mailtje van de hacker, die zich voordeed als Nederwoon, waarin werd gevraagd bankgegevens op te sturen. Het is niet bekend of het de hacker is gelukt bankrekeningen van klanten binnen te komen, of om hoeveel slachtoffers het gaat.

Nederwoon verhuurt door heel Nederland zo'n 25 duizend woningen, ook in Rotterdam en Dordrecht. Het bedrijf heeft aangifte gedaan van de online inbraak.