Oude postkantoor Coolsingel nog één keer open voor publiek

Het oude postkantoor aan de Coolsingel in Rotterdam wordt binnenkort helemaal getransformeerd. Bovenop het monumentale pand wordt een woontoren van 150 meter gebouwd, er komen restaurants in, café's, winkels en een hotel. Speciaal voor Rotterdam Architectuur Maand is het gebouw tot 16 juni open voor publiek.

Bas van der Pol van het Architectuur Instituut Rotterdam (AIR) legt uit dat het Postkantoor de komende weken de hotspot is. "Heel veel mensen hebben herinneringen aan het gebouw. Je kan zeggen dat het versmolten is met de herinneringen van mensen aan de stad. Dat maakt het gebouw al heel bijzonder, en dan heb ik het nog niet eens over de fantastische architectuur en de bijzondere details die het heeft."

Nog één keer genieten

Er zijn de komende maand dagelijks allerlei activiteiten in het oude postkantoor. In de weekenden is het gebouw vrij toegankelijk voor iedereen. "Mensen kunnen nog een keer komen genieten van het oude postgebouw, voordat de grote transformatie begint. Er zijn debatten en lezingen over de verdichting van de stad. Over de architectuur die daar bijhoort. Over de hoogbouw. Over hoe we met de monumenten omgaan in Rotterdam en ook over gebiedsontwikkelingen."

Bas vindt dat dit pand het uitgelezen podium is voor Rotterdamse architectuur. Het past volgens hem bij de huidige trend die in de stad speelt. "Wat we zien is dat Rotterdam aan het verdichten is. Er moet nu meer dan ooit een puzzel worden gelegd: wat doe je waar? Welke belangen weeg je af? Welke investeringen moeten worden gedaan? Wat moet blijven? Waar bouw je op voort? Nou, als er een plek is in Rotterdam die deze opgave belichaamt, dan is het wel dit postkantoor. Hier wordt én verdicht én gerenoveerd."

Tegengeluiden

Toch is niet iedereen te spreken over de plannen met het rijksmonument. Er is in de stad flink discussie gevoerd. Ook Bas heeft deze geluiden gehoord.

"Ik zie twee dingen: de juichende reacties over de verdichting van de stad en over de durf en het lef. En natuurlijk de kritiek over hoe je met een rijksmonument om hoort te gaan. Beide geluiden hoor je misschien wel in extremen hier. Maar, ik denk dat het voeren van zulke gesprekken juist goed is voor de toekomst van Rotterdam."