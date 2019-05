Rijnmond Staat Stil bij Joram Kaat

Hij schakelt moeiteloos van 'dominee naar dj' en is al jaren het nieuwe, jonge gezicht van de EO: Joram Kaat(25). Zaterdag presenteert hij de EO Jongerendag. Dit jaar voor het eerst in Ahoy, in 'zijn' Rotterdam.

Joram Kaat werd geboren in Dordrecht. Zijn eerste schreden als dj zette hij bij de lokale omroep ATOS RTV in Zwijndrecht. Of eigenlijk al eerder. "Als kind pakte ik een plastic microfoon en ging ik preken na het eten. Dan móesten mijn moeder, broer en zus blijven zitten en luisteren."

Opvallende afwezige in het gezin: zijn vader. "Mijn ouders zijn gescheiden nog voor ik werd geboren. Ik heb mijn vader nooit gekend en weet niet beter. Ik hoor wel eens wat over hem via mijn broer en zus die ouder zijn dan ik, maar ik voel niets bij hem. Het is voor mij een vreemde man."

Kaat is van plan er een programma over te maken voor de EO. "Ik heb bevestiging nodig. Heel veel mensen die op een podium staan, willen leuk gevonden worden. Dat heb ik ook. Dat komt misschien daardoor, want je vader, die kijkt niet naar je."

Hemelse vader

Suggestie voor een werktitel: 'Op zoek naar (God) de vader'? Lachend: "Mijn moeder zei vroeger al: je hebt geen aardse vader, maar een hemelse vader..."

Die hemelse vader en Jezus Christus stonden altijd centraal in het gezin en Joram Kaat draagt de boodschap ook moeiteloos over. Als dj op 3FM, als gezicht van het EO-jongerenplatform BEAM en als presentator van de EO Jongerendag .

"Er zijn misschien wel meer jongeren dan ooit op zoek naar een invulling van hun leven. We groeien op met het idee: the sky is the limit, alles kan, als je maar hard werkt. En iedereen moet maar speciaal zijn, wat onhaalbaar is. In de zoektocht, wat is het doel van het laven, wie ben ik, kan je bij God uitkomen."

Elly en Rikkert

De kerk moet wel mee met zijn tijd en jongeren proberen aan te spreken. "Zoals we de EO Jongerendag ook hebben bedoeld. Het verhaal is hetzelfde, maar de vorm is anders." Geen Elly en Rikkert meer? "Die zijn hartstikke tof, maar nee, die nodigen we niet meer uit."

Ook de Evangelische Omroep is veranderd. De tijden van Bert Dorenbos en Henk Binnendijk, van de dominee met de belerende vinger, zijn vervangen door hippe dj's als Joram Kaat.

"Ik krijg hier echt alle ruimte om te doen wat ik wil. Veel dominees zijn goed op de inhoud, maar je valt erbij in slaap. Nou ja, en ik weet goed hoe ik een verhaal moet vertellen. Ik moet alleen de inhoud goed voorbereiden. Maar ik vind het heel leuk om de boodschap op een andere manier te brengen."

Het interview met Joram Kaat beluisteren: klik bovenaan op de blauwe tegel.