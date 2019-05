Wie is Annette van de oude 'uitmaakbrief'?

"Wil Annette van de uitmaakbrief zich melden?" Deze oproep doet Erwin Zimmerman, één van de eigenaren van Demonfuzz Records aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Deze winkel verkoopt ook tweedehands platen en het personeel vindt nog wel eens wat in de platenhoezen.

Van afscheidsbriefjes tot dreadlocks tot verdovende middelen: Zimmerman treft van alles aan. Dus ook deze 'uitmaakbrief' van Annette aan Michael:

Hai Michael,

Ik vind het heel erg om te doen maar het kan niet anders. Ik maak het bij deze uit omdat ik nog geen type ben voor verkering. Dat gebonden zijn voor mij is niks. Ik hou ervan om gewoon vrij te zijn. En doen wat ik gewoon wil doen. Ik kan nog altijd verkering hebben want ik ben nog jong genoeg. Maar ik wil eerst nog eens even lekker genieten.

Ik schrijf deze brief omdat ik het lef niet heb om het je te zeggen. Flauw he!

Ja dat weet ik, maar ja ik kan het gewoon niet midden in je gezicht zeggen.

Ik hoop dat je me dat niet kwalijk neemt.

Ik hoop ook dat we gewoon goede vrienden blijven. Ik vind je nog steeds een hartstikke leuke jongen.

Maar ik vind iedereen hartstikke leuk zoals je weet.

Trek het je alsjeblieft niet zo erg aan want goede vrienden zullen we toch gewoon blijven? (niet waar)

Liefs,

Annette xxx

Ps: het is daarom ook beter als je niet komt eten. Maar dat zul je wel begrepen hebben.

Zimmerman vond de 'uitmaakbrief' afgelopen jaar en deelde die meermaals op Facebook. Het enige wat bekend is, zijn de voornamen van Annette en Michael. "Hij zat in de LP van Nikita van Elton John", zegt Zimmerman over het nummer dat uitkwam in 1985.

Vervolgens heeft Zimmerman geprobeerd in Annette of Michael te verdiepen. "Maar ik kom over hen niks te weten." Hij vraagt zich af wat er met Annette en Michael is gebeurd. "Het lijkt me wel dat zij uit de regio Rijnmond komen."

Wat gaat Zimmerman doen als Annette of Michael zich meldt? "Dan maak ik een mooie Facebook-post en meld ik me weer bij Rijnmond!", lacht de eigenaar van Demonfuzz Records.