Twintigste editie van Rockanje Classic Races van start

De races zijn uniek, omdat ze plaatsvinden op het nog enige originele stratencircuit in Nederland. Eén keer per jaar wordt de kruising Duinrand, Korteweg en de 2e-Slag weer omgetoverd tot de Bizonbocht en gaan de snelheidsduivels zo hard als ze kunnen door de Duivelsbocht. "Het is echt het leukste wat er is", zegt Ton van Dongen, die zelf ook van de partij is. "En voor Rotterdammers is het natuurlijk ook een thuiswedstrijd."

Het zijn demonstratieraces, maar de racers van de zijspan en 50cc tot en met 500cc klasse motoren zullen elkaar stiekem toch bevechten voor de felbegeerde podiumplaatsen.

Ook verslaggever Sjoerd van Oortmerssen maakte een rondje in een klassieke zijspan. Hierboven kan je de hele reportage bekijken.