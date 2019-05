Ferry de Haan in FC Rijnmond over Excelsior: 'Gaan volgend seizoen niet anoniem meetikken'

Excelsior degradeerde afgelopen woensdag uit de eredivisie. De ploeg uit Kralingen heeft zijn wonden gelikt en moet nu door. De begroting van volgend seizoen is zo goed als rond, vertelt Excelsior-directeur Ferry de Haan in voetbaltalkshow FC Rijnmond.

"Ik denk dat het ergens rond de vijf miljoen zal liggen", zegt De Haan. Die begroting hopen we na het weekend rond te hebben. Het komt natuurlijk niet totaal uit de lucht vallen, deze degradatie. Daar ben je natuurlijk al wel mee bezig."

Niet anoniem meetikken

De noodzaak om snel weer te promoveren is er wel volgens De Haan. "Intern hebben we al uitgesproken dat we zo snel mogelijk wil terugkeren. Dat wil je altijd binnen een jaar doen. Maar dat is niet eenvoudig, maar we gaan geen onverantwoorde risico's nemen. En dan maar hopen dat je het haalt. Maar we gaan er wel alles aan doen om zo snel mogelijk weer in de eredivisie te komen.

Als jij vijf jaar achter elkaar in de eredivisie hebt gespeeld, dan kan ik het niet over mijn lippen krijgen om te zeggen dat we een beetje anoniem gaan meetikken."

Bekijk hierboven een aantal fragmenten van de uitzending. Daar is onder andere een fragment te zien over de afwijzing van De Haan om technisch directeur te worden bij Feyenoord.