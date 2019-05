Hoogzwangere woont vol stress in Lijnbaanflat tijdens verbouwing

De hoogzwangere Hayat Harrachi woont in de Lijnbaanflats die grondig worden gerenoveerd door Vestia. Veel bewoners hebben geklaagd over de manier waarop ze worden behandeld tijdens de woningverbouwing. Ook Hayat dus. Ze kan elk moment bevallen en leeft in enorme stress.

"Geen rust in een periode dat je echt zou moeten rusten. Om 07:00 uur 's ochtends beginnen ze tot een uur of 16:00." Maar daarna is de rust ook nog ver te zoeken volgens de Rotterdamse. "Dan belt er weer een aannemer aan en is er weer inloop. Je wordt er helemaal kierewiet van."

Hayat zit in een logeerwoning in de naastgelegen flat, totdat de verbouwing van haar appartement klaar is. Dit gaat nog enkele maanden duren. Ze trekt het niet om nog langer in de 'bouwput' te wonen. De combinatie van stof, herrie en de zwangerschap is te veel.

"De verloskundige en ik hebben besloten om een keizersnede te doen. Eerder dan ik zou bevallen. Om op dat punt minder stress te ervaren."

Marokko

Haar 2-jarige zoontje heeft ze noodgedwongen naar haar schoonmoeder in Marokko gestuurd. Het liefst zou ze een woning op een andere plek aangewezen krijgen, waar ze rustig kan wonen met haar familie. Met compensatie van alle gemaakte (verhuis-)kosten en de huur.

"Ik wil gewoon van mijn kind genieten. Dat ik zwanger ben. Ik wil niet in de situatie zitten dat ik mijn zoon mis. Het is niet normaal, hoe Vestia dit heeft aangepakt", zegt Hayat.

Woningbouwvereniging

Vestia laat in een reactie weten dat ze de bewoners vergoedingen betalen, logeerwoningen aanbieden en met hen in gesprek blijven.

"We realiseren ons dat de werkzaamheden aan het gebouw en in de woningen grote impact hebben op het dagelijks leven van de bewoners van de Lijnbaanflat. Wij gaan met alle bewoners in gesprek over hoe wij hen kunnen ondersteunen en de overlast zo veel mogelijk kunnen beperken."