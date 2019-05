Rijnmond in 5 minuten: vrijdag 24 mei

Presentatrice Laurence van Ham ging langs bij het oude postkantoor aan de Coolsingel in Rotterdam, dat nog één keer open gaat vanwege de Rotterdam Architectuur Maand.

Verder is er in Kijk op Rijnmond een reportage te zien over de twintigste Rockanje Classic Races. Ook krijgt Antonio Ponse bezoek, wiens huis in Rotterdam-Zuid een waar museum is: van Boeddhabeeldjes tot Feyenoord-spullen. Alleen moet Ponse zijn huis uit, dus moet hij spullen weggooien.