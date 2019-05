Daniël Hulzebosch (PKC) over negen vertrekkende spelers: 'Misschien komen we er zelfs beter uit'

Liefst negen korfballers uit de selectie van PKC/SWKGroep vertrekken bij de club uit Papendrecht. Vrijdag werd bekend dat basisspeelster Mabel Havelaar vertrekt, omdat haar zusje Veerle geen basisplaats in het eerste krijgt. Trainer Daniël Hulzebosch is duidelijk: "Er is geen crisis. Uiteindelijk komen we er misschien wel beter uit zelfs."

Mabel en Veerle Havelaar maakten donderdagavond bekend te stoppen bij PKC. Oudste zus Mabel wilde dat haar jongere zus Veerle ook de kans in het eerste zou krijgen. Dat kan PKC hen niet garanderen. "Ze hebben de ambitie om samen te korfballen. Veerle heeft zeker een mooie toekomst voor zich, maar ik kan haar geen garantie geven. Het is de keuze van de spelers. Het is niet aan mij of ze willen blijven", legt Hulzebosch uit.

Struik, Van Houwelingen, Klop De Heer en Steenbergen

Suzanne Struik gaf rond Pasen al aan dat ze stopte met korfbal. Eerder deze week werd al bekend dat Nadhie en Danny den Dunnen per direct stoppen bij PKC. Zij spelen volgend seizoen bij hun oude club HKC in Hardinxveld. Broer en zus waren tijdens de tweede veldhelft meer op vakantie dan dat zij op het veld stonden.

Hulzebosch: "Als je dingen in overleg doet, is er best iets mogelijk. Maar als je elkaar na de zaalfinale niet meer gezien hebt, zegt dat iets over drive en spirit. We hebben daar goed over gesproken, maar soms is het niet meer te verantwoorden binnen een team. Of wij met hen door waren gegaan als ze niet naar HKC waren gegaan? Naar aanleiding van afgelopen periode niet."

In totaal stoppen er drie spelers uit het eerste en zes uit het tweede. Hulzebosch reageert er nuchter op. "Natuurlijk zit er teleurstelling in dat bepaalde talenten er mee stoppen. Mark Klop is teleurgesteld over zijn kansen in het eerste. Arjen van Houwelingen is even klaar met korfbal. Carmen de Heer wil in een eerste spelen en kiest daarom voor HKC. En Maaike Steenbergen is bezig om een maatschappelijke carrière op te bouwen. Al willen we haar graag binnenboord houden."

Net zo goed team

Wanhopen doet de oud-trainer van DOS '46 dus niet. "Ik denk dat wij kwalitatief een net zo goed eerste op het veld kunnen krijgen. Alleen in de breedte worden we zwakker. Dus daar leveren we wel wat in. Maar de wens is vooral dat we qua mentaliteit wat sterker worden. Brett Zuijdwegt en Julie Caluwé brengen wel een extra drive met zich mee."

Beluister hierboven heel het gesprek met Frank Stout en Daniël Hulzebosch terug.