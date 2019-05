N3 weer een weekeinde deels dicht

De rondweg N3 bij Dordrecht is dit weekeinde voor de vierde keer afgesloten voor werkzaamheden. Vanaf vrijdagavond 22:00 uur moet het verkeer rekening houden met een afsluiting in de richting Papendrecht vanaf de Rijksstraatweg tot aan de Laan der Verenigde Naties. Rijkswaterstaat werkt in mei en juni vijf weekenden aan een nieuwe aansluiting van de N3 op de A16. Er wordt geheid en nieuw asfalt gelegd op kruispunten van de aansluiting en op de N3 tot aan de Laan der Verenigde Naties. Elk weekend wordt een deel van de N3 afgesloten.