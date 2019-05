Hulpdiensten oefenen massa-evacuatie van ferry bij Tweede Maasvlakte

Gesprek met Edwin Granneman van de Kustwacht over massa-evacuatie LIVEX

Bij de Tweede Maasvlakte wordt zaterdag vanaf het einde van de ochtend een grote oefening gedaan. Bij LIVEX wordt de massale evacuatie van honderden passagiers van een P&O-ferry Pride of Hull geoefend

Een deel van de passagiers wordt met schepen en reddingsboten naar de wal gebracht, daar worden tenten opgezet en er staan voertuigen klaar om mensen naar bijvoorbeeld een sporthal te brengen. Een ander vliegt met helikopters naar Rotterdam The Hague Airport, legt Edwin Granneman van de Kustwacht uit.

De kustwacht is verplicht om met vaste lijndiensten op zee jaarlijkse oefeningen uit te voeren. Lang deed men dat alleen op papier. Tien jaar geleden is afgesproken om de oefeningen ook echt in de praktijk te brengen.

"Er zullen ten opzichte van normaal meer helikopteroperaties plaatsvinden"vertelt Edwin. "Die zullen zullen af en aanvliegen naar het vliegveld."

Aan de oefening doen naast de kustwacht ook de Veiligheidsregio Rijnmond, de Koninklijke Reddingsmaatschappij, de ferrymaatschappij en het Havenbedrijf mee. Mensen die willen kijken, kunnen dat doen in de Berghaven en bij de Radartoren op de Tweede Maasvlakte. De oefening duurt tot het einde van de middag.