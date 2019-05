Zaalvoetbaldames TPP landskampioen: 'Euforisch gevoel'

Matchwinner Jennifer Oliveira over goal: 'Zag een gaatje'

De zaalvoetbaldames van TPP zijn vrijdagavond landskampioen geworden. De ploeg van Sharon van Zadelhoff won in het Topsportcentrum het beslissende duel om het kampioenschap met 1-0 van Drs. Vijfje.

In de eerste helft leken beide ploegen wat te lijden onder spanning. Veel ballen gingen over de zij of-achterlijn. Wel waren er aan beide kanten kansen te noteren, maar gingen de ploegen met 0-0 rusten.

In de tweede helft kwam zowel TPP als Drs. Vijfje beter in hun spel. Het leverde een aantal levensgrote kansen op, die op de keeper, de lat of de paal belandden.

Uiteindelijk kon Jennifer Oliveira TPP op voorsprong zetten. Zij schoot van afstand via de binnenkant van de paal mooi raak. In de slotfase probeerden de bezoekers uit Groningen met een extra veldspeelster nog wat te forceren, maar dat leverde geen treffer meer op.

Bekijk hierboven drie interviews met coach Sharon van Zadelhoff, matchwinner Jennifer Oliveira en TPP-aanvoerster Vivienne Knegtmans.

Daar is ook een video van het feest na afloop te vinden én het enige doelpunt van de wedstrijd.