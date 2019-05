Jong, christelijk Nederland samen in Rotterdam voor EO-Jongerendag

Volgens presentator Joram Kaat kiest de organisatie dit jaar voor het 'kleine' Ahoy om een intieme sfeer te creëren en een echte connectie met elkaar te voelen. Dat zou een heel ander feest opleveren dan wat tot nu toe werd gevierd in het enorme GelreDome.

Eenzaamheid en burn-out

Het thema van het christelijke muziekfestival is dit jaar 'BEAM the light'. De organisatie wil hiermee aandacht besteden aan problemen waar veel jongeren mee worstelen, zoals eenzaamheid of een burn-out.

Ze bespreken de donkere kanten van het leven waar jongeren mee te maken krijgen en wijzen erop dat er aan de andere kant juist licht is. Zowel de sprekers als de bands sluiten aan op dit thema. Eén van de muzikale acts is Hillsong Young & Free, de band van de kerk die Justin Bieber regelmatig bezoekt. De band is wereldwijd heel populair.

De EO-Jongerendag werd in 1975 voor het eerst georganiseerd in de Martinihal in Groningen. Latere edities van de jongerendag vonden plaats in stadions van Ajax, Utrecht of Vitesse. Ahoy is een stuk kleiner. Volgens de EO past dat beter bij de huidige trend. Door de concurrentie van steeds meer christelijke evenementen, past een kleinere locatie beter.