Nieuwe Dordtse Biesbosch open voor alle natuurliefhebbers

Luister hier de aflevering van Chris Natuurlijk in het nieuwe natuurgebied

De Nieuwe Dordtse Biesbosch, een nieuw natuur- en recreatiegebied vlakbij Dordrecht is zaterdag geopend. De landbouwpolder is omgetoverd tot wetland, een natte schakel tussen de Dordtse- en Sliedrechtse Biesbosch. Mensen kunnen er paardrijden, wandelen of fietsen.