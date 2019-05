Laatste Politiek010: ‘Ethisch gedreven politiek voeren, dat gebeurt te weinig’

In de allerlaatste Politiek010 spreken raadsleden Nourdin el Ouali (Nida) en René Segers-Hoogendoorn over hun politieke drijfveren en die hebben opvallend veel raakvlakken. "Ik wil onze manier van leven ter discussie stellen", zegt Segers. "Gewetensvolle politiek", beaamt El Ouali.

Vanaf het stationsplein in hartje Rotterdam blikken de twee raadsleden terug op het politieke jaar en reflecteren ze op hun idealen. De één wordt na negen jaar in de gemeenteraad wat cynisch: "Daar moet ik erg tegen vechten." Terwijl de ander pas net begonnen is: "Dit is de mooiste stad om politiek in te bedrijven."

Beiden begonnen hun politieke carrière bij GroenLinks. El Ouali was vier jaar raadslid voor die partij, voordat hij zijn eigen beweging Nida oprichtte. Segers nam nadat hij voor de groenen in de gebiedscommissie zat de afslag naar rechts, naar het CDA.

Beiden willen tegenwicht bieden aan het aanwezige populisme en 'gewetensvolle politiek' voeren. "Het populisme voert de boventoon, u vraagt wij draaien", meent El Ouali. "Maar ik probeer ook na te gaan: is dit het juiste? Dat herken ik in René en dat is er nu veel te weinig in de politiek."

"Onze manier van leven moet je soms ter discussie stellen, bijvoorbeeld bij vliegen of consumentengedrag", zegt Segers instemmend. "Dan zeggen mensen snel: je ontneemt mij mijn reisje naar Marbella of je ontneemt ondernemers de kans te ondernemen. Dat zijn wel dingen waar ik El Ouali in kan vinden, omdat wij uit diepere beginselen politiek bedrijven", zegt hij verwijzend naar de christendemocratie en de islamitische inspiratie van Nida.

Rentmeesterschap

Segers valt op, omdat hij zich als CDA’er erg hard maakt voor klimaataanpak en het terugdringen van Rotterdam The Hague Airport. Hij wordt in de gangen van het stadhuis weleens spottend een zesde GroenLinks-raadslid genoemd. "Kennelijk valt het op dat een CDA’er dat belangrijk vindt. Terwijl één van onze beginselen rentmeesterschap is. Dat betekent zorgen voor de wereld die wij nu in bruikleen hebben voor komende generaties. Vliegen en consumentengedrag, die manier van leven, dat zijn dingen die we niet als een gegeven moeten zien."

Ondanks hun kritiek op het populisme en de polarisatie zijn de twee het over één ding eens: "Als je ergens in Nederland iets kan doen voor mensen die het nodig hebben, is het in Rotterdam. Dit is een geweldige plek om politiek te bedrijven."

De raadsleden blikken in de uitzending ook terug op de mislukte provinciale verkiezingen van Nida en de lekaffaire waarbij naast wethouder Adriaan Visser, ook Segers' fractiegenoot Christine Eskes betrokken was.

Einde Politiek010

Dit is de laatste aflevering van Politiek010. Na een jaar stopt het programma in de huidige opzet. De komende tijd zal worden gekeken of Politiek010 in de toekomst mogelijk wel in een andere vorm zal terugkeren.