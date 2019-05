Op klaarlichte dag is een overvaller zaterdagmiddag rond 11:40 uur een bank aan het Stadhuisplein in Rotterdam binnengestapt. De man eiste geld, maar is er volgens de politie zonder buit vandoor gegaan.

Hij zei dat hij een wapen had, maar deze is niet gezien. De man is weggevlucht, agenten hebben zijn signalement via sociale media verspreid en zijn naar hem op zoek. Meer informatie volgt.