Rotterdammer vast voor overval op bank in Rotterdam

Een 22-jarige Rotterdammer wordt verdacht van de overval op een filiaal van ING-bank in Rotterdam. De man werd enkele uren na de overval opgepakt in een pand aan de Coolsingel.

De overvaller stapte zaterdag rond 11:40 uur de bank aan het Stadhuisplein in Rotterdam binnen. Hij eiste geld, maar ging er volgens de politie zonder buit weer vandoor.

Hij zei dat hij een wapen had, maar deze is niet gezien. Het is niet bekend of er op het moment van de overval klanten bij de bank aanwezig waren.