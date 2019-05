Party People - Lucien Foort 'We hebben geschiedenis geschreven'

Dj Lucien Foort: 'We voelden dan we bezig waren met het veranderen van de tijd'

Hij heeft over de hele wereld gedraaid en de geboorte van house in Rotterdam van dichtbij meegemaakt. Hij heeft gepionierd in de housemuziek met zijn producties onder de naam Quadroponia en jaren een eigen dj-show gehad op onder andere SLAM FM en 3FM. In de vierde aflevering van Party People staat wandelende anekdotemachine Lucien Foort (49) centraal.

Vanuit zijn studio in Rotterdam-West vertelt de Rotterdamse dj vol passie over de begindagen van de house. Het moment dat hij in aanraking kwam met housemuziek eind jaren tachtig was een van de hoogtepunten. "Ik was op een jeugdretraite uit het verblijf geslopen. Op een gegeven moment stond ik gesandwicht te dansen tussen twee dames in een club. Ik was toen voor eeuwig verpest door het housevirus."

Housevirus

Vooral de eerste feesten in begin jaren negentig waren volgens Foort met geen pen te beschrijven. Omdat ze in die jaren aan het pionieren waren in de elektronische muziek. "Je voelde de kracht maar ook verantwoordelijkheid. Als je een plaat opzette, dan kwam die ook echt binnen! We hebben geschiedenis geschreven en ik ben heel blij dat ik dat van dichtbij heb mogen meemaken."

In de serie Party People portretteren we sleutelfiguren uit de Rotterdamse house-, techno- en clubscene. De aflevering met Lucien Foort is zondag vanaf 17:20 te zien op tv en wordt elk half uur herhaald.