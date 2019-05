Stille polder gevuld met geronk honderden Kawasaki-motoren

Kawasakidealer en liefhebber Nol Bikker organiseert het evenement ter ere van zijn 40-jarig ondernemerschap in het dorp. Om die reden rijden de motoren een ronde van veertig kilometer.

Bikker doet met de tourtocht een recordpoging voor het Guinness World Record Book. In 2014 probeerde hij dat ook al, maar toen bleken er uiteindelijk te weinig Kawasaki's mee te rijden voor een vermelding in dit wereldberoemde boek.

Honderden motoren

Volgens de ondernemer is dat dit jaar wel anders: maar liefst 750 deelnemers zouden zich de afgelopen dagen al hebben aangemeld. Dat is precies de grens die ze moeten doorbreken. "We moeten boven de 750 uitkomen om het record te verbreken", vertelt hij. De motorrijders komen overal vandaan. Er zijn Belgen, veel Fransen, een Spanjaard en zelfs een paar fanatiekelingen uit Thailand.

Een notaris is in Noordeloos aanwezig om het aantal motoren officieel te tellen, anders mogen ze niet in het wereldberoemde boek van de records. Niet alleen voor de deelnemers, maar ook voor ander publiek is het zaterdag feest. Er is namelijk een grote feesttent met livemuziek aanwezig.

Meerdere prijzen

Mocht het record niet worden gebroken, kunnen deelnemers alsnog in de prijzen vallen. Zo is er een prijs voor de deelnemer met de oudste Kawasaki, de deelnemer met de nieuwste Kawasaki en de deelnemer die het verst van Noordeloos vandaan woont en dus de grootste moeite heeft gedaan om aan het evenement mee te doen.

Bikker zelf rijdt in de tocht op een Kawasaki 250 Samurai uit 1968. Dit was zijn eerste Kawasaki die zoveel indruk op hem maakte, dat hij het merk Kawasaki nooit meer losgelaten heeft.