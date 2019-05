Wandelpad over Krabbeplas Vlaardingen geopend

In Vlaardingen is zaterdag het wandelpad op de Krabbeplas geopend. De drijvende rietakkers verbinden de Zuidbuurt met het deel van Vlaardingen aan de noordkant van de Krabbeplas. Wethouder Bart Bikkers knipte samen met Helene Moors van Rijkswaterstaat het lint door.

De rietakkers op de Krabbeplas zijn deels een compensatie voor natuur in de omgeving die is opgeofferd voor de aanleg van de Hollandtunnel, onderdeel van de Blankenburgverbinding. "Op die plek verdwijnt veel riet en dat brengen we hier terug, ook als geleiding voor de vleermuizen in dit gebied naar hun foerageerplekken", zegt Helene Moors van Rijkswaterstaat.

Anderhalve meter hoog

De drijvende constructies op het water bewegen als een vlot. Aan weerszijden van het wandelpad zal de komende maanden riet gaan groeien. "Over een paar maanden groeien de stekken tot zo'n anderhalve meter hoog en loop je dus door het riet heen", vertelt Moors.

Wethouder Bart Bikkers van Vlaardingen is blij met de rietakkers op het water. "Het is goed dat dit soort projecten worden uitgevoerd, ook om wat acceptatie te krijgen bij de omwonenden voor al het werk aan de tunnel in dit gebied".

De nieuwe wandelroute over de Krabbeplas heeft een lengte van zo'n twee kilometer, deels over drijvende rietakkers.